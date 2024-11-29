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В США считают, что план спецпосланника Трампа по Украине понравится Путину

CNN: Путин может оценить план спецпосланника Трампа по Украине Келлога

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Carlos Barria/Reuters

План специального представителя США на Украине Кита Келлога, которого назначил избранный американский президент Дональд Трамп, «придется по нраву» российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет журналист СNN Ник Пейтон Уолш.

Публицист отмечает, что Трамп, назначив своего бывшего советника по национальной безопасности Келлога на пост спецпосланника, также выбрал весьма конкретный план по завершению конфликта.

«Линии фронта будут заморожены прекращением огня и введена демилитаризованная зона. За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций», — пишет журналист.

Из материала следует, что по мнению Келлога США не следует вмешиваться в еще один конфликт, поскольку их собственные запасы оружия пострадали от помощи Украине. Спецпосланник считает, что поддержка Киева оставила страну уязвимой в любом потенциальном конфликте с Китаем.

Среди прочего из плана Келлога следует, что членство Украины в Североатлантическом альянсе «должно быть отложено на неопределенный срок». Это будет сделано в обмен на «всеобъемлющее мирное соглашение с четкими критериями и гарантиями безопасности».

До этого сообщалось, что назначая Келлога спецпосланником Трамп надеется, что им удастся достичь «мира посредством силы». Сам Келлог известен как один из советников Трампа, который разработал мирный план по принуждению России и Украины к переговорам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине раскрыли, как Зеленский на самом деле относится к Трампу.

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