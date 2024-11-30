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Лавров и Фидан назвали самый важный формат для стабилизации в Сирии

Лавров и Фидан указали на важность астанинского формата для стабилизации в Сирии

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Depositphotos

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан в разговоре по телефону отметили важность потенциала астанинского формата для урегулирования ситуации в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«С обеих сторон высказана серьезная обеспокоенность опасным развитием ситуации в САР в связи с военной эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб», — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили необходимость задействовать потенциал астанинского формата.

До этого МИД Турции рассказал, что Фидан и Лавров провели телефонный разговор, главной темой которого стала ситуация в Сирии.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

Ранее в российском посольстве сообщили, что граждане РФ не пострадали в результате последних событий в Сирии.

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