Фидан и Лавров обсудили ситуацию в Сирии

Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонный разговор, главной темой которого стала ситуация в Сирии. Об этом сообщил ТАСС источник в МИД Турецкой Республике.

«Обсуждалась ситуация в Сирии и астанинский процесс», — сообщил источник.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

Ранее в посольстве рассказали, что граждане РФ не пострадали в результате событий последних дней в Сирии.