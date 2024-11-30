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В России будут сажать за незаконное использование персональных данных детей

В РФ будут лишать свободы за незаконное использование персональных данных детей

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Freepik.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому устанавливается уголовная ответственность за нелегальное использование личной информации и данных несовершеннолетних. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом наказание за незаконное использование или оборот данной информации предусматривает штраф до 700 тысяч рублей (или дохода осужденного в период до двух лет), а также лишение свободы на срок до 5 лет или принудительные работы на это же время. При совершении преступления группой лиц наказание составит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей.

Также Путин подписал закон, который вводит штрафы за утечки персональных данных клиентов организаций. Введены также штрафы до двух миллионов рублей за обработку биометрических данных в системах государственных органов без аккредитации.

Ранее правительство предложило вводить временную заморозку на выдачу кредитов онлайн при утечке персональной информации.

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