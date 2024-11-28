В Иране заявили о готовности к полномасштабной войне с Израилем

Иран не стремится к прямому столкновению с Израилем, однако будет готов ответить на все угрозы еврейского государства. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, пишет ТАСС.

«Мы готовы к войне, даже к широкомасштабной войне. Но мы этого не хотим. Если израильтяне выберут путь войны, то мы будем полностью к ней готовы», — сказал он.

Глава иранского МИД также напомнил, что обязанность урегулировать конфликт на Ближнем Востоке лежит, прежде всего, на США. Именно они в первую очередь способны остановить Израиль, подытожил Арагчи.

При этом недавно президент США Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю на $680 млн. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Байден также сообщал, что США и Израиль вместе с посредниками из Египта, Катара и Турции планируют добиться уже в ближайшие дни перемирия в секторе Газа.

Ранее Израиль атаковал секретный ракетный завод «Хезболлы» перед перемирием.