Глава МИД Ирана призвал создать коалицию для суда над Израилем и США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал создать мировую коалицию для проведения суда и назначения наказания властям Израиля, а также привлечения к ответственности покровителей Тель-Авива, в частности США, снабжающих израильский режим оружием и финансовыми средствами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства исламской республики.

По его словам, создание коалиции также поможет прекращению геноцида в секторе Газа, а также «агрессии израильского режима» против Ливана.

Аракчи подчеркнул, что ордер Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху является «необходимым, но запоздалым шагом на пути исполнения справедливости».

21 ноября МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что действия МУС не носят в данном случае политического характера, поэтому все страны — члены Евросоюза должны уважать решение суда и исполнять его.

Ранее Захарова иронично высказалась об угрозе США из-за решения МУС по Нетаньяху.