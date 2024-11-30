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Польша установила 3,5 тыс. бетонных ежей на границе с Россией

Туск: Польша установила 3,5 тыс. бетонных ежей на границе с РФ

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Agencja Wyborcza.pl/Reuters

Несколько тысяч бетонных ежей было установлено на границе Польши с Калининградской областью России. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск, его слова приводит TVP Info.

«Если я хорошо помню, только на этом участке [установили] 3,5 тыс. этих бетонных элементов», — сказал он.

Сооружения были установлены на первом участке линии оборонительных укреплений «Восточный щит».

Туск отметил, что «твердую инфраструктуру» планируется установить на участке восточной границы протяженностью 300 км.

Незадолго до этого в Польше, на территории Варминьско-Мазурского воеводства, расположенного в 70 километрах от границы с Россией, начались тактические учения сил Североатлантического альянса под названием TUMAK-24.

Кроме того, в первой половине декабря запланировано проведение военных учений «Молния» (Picne) в Эстонии с участием стран НАТО.

Ранее эксперт расценил учения НАТО в 100 км от границы с Россией как подготовку к войне

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