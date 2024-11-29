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На постсоветском пространстве пройдут военные учения с участием НАТО

ERR: в Эстонии в декабре пройдут военные учения «Молния» с участием стран НАТО

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Depositphotos

В первой половине декабря запланировано проведение военных учений «Молния» (Picne) в Эстонии с участием стран Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщили в эфире телерадиокомпании ERR.

Маневры будут проходить с 2 по 15 декабря, в основном на севере и северо-востоке республики. В учениях примут участие около двух тысяч военнослужащих из Великобритании, Латвии, США, Франции и самой Эстонии. Основной целью маневров станет отработка «механизмов переброски сил в зону конфликта».

14 ноября стало известно, что Швеция и НАТО провели учения Dynamic Merlin 24, во время которых отрабатывались методы поиска субмарин в Балтийском море. Учения организовали шведские ВМС совместно с 1-й постоянной военно-морской группой НАТО (SNMG1). В ходе мероприятий участвовали корветы, фрегаты, вспомогательные суда, вертолеты и самолеты из ряда стран, включая Бельгию, Францию, Нидерланды и Великобританию.

В октябре сообщалось, что Лапландию преобразовали в форпост у российских границ после того, как Швеция и Финляндия стали официальными членами НАТО полтора года назад.

Ранее сообщалось, что Эстония может запретить оформлять документы на ВНЖ на русском языке.

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