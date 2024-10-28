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Эксперт расценил учения НАТО в 100 км от границы с Россией как подготовку к войне

Аналитик Степанов: учения НАТО в финской Лапландии стали подготовкой к войне

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Ints Kalnins/Reuters

Учения стран Запада в Финляндии Lightning Strike 24 символизируют подготовку НАТО к ведению боевых действий с Россией. Об этом в беседе с ТАСС заявил военный эксперт Александр Степанов.

«Это подготовка к войне», — подчеркнул эксперт.

Степанов напомнил, что военные учения НАТО пройдут с 4 по 28 ноября в финской Лапландии на полигоне Роваярви, который является крупнейшим в Северной Европе. Эксперт особенно обратил внимание на то, что эти учения будут проходить всего в 100 километрах от границы с Россией.

По оценке аналитика, Пентагон повышает управляемость своих европейских союзников, а также стремится создать «единый слаженный ударный контур» за счет артиллерии и средств противовоздушной обороны.

До этого сообщалось, что Финляндия планирует использовать в миссиях НАТО в 2025 году два корабля и до пяти истребителей. Отмечалось, что Хельсинки планирует иметь постоянные военно-морские силы и силы противоминной обороны в Балтийском, Северном морях и Северной Атлантике.

Ранее президент Финляндии назвал главную угрозу для НАТО.

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