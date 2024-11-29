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У российской границы начались военные учения НАТО

Военные учения НАТО TUMAK-24 начались в Польше в 70 км от границы с Россией

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Kacper Pempel/Reuters

В Польше, на территории Варминьско-Мазурского воеводства, расположенного в 70 километрах от границы с Россией, начались тактические учения сил Североатлантического альянса под названием TUMAK-24. Об этом сообщило польское агентство PAP.

В маневрах задействованы более 2,5 тыс. военнослужащих польской армии и подразделений НАТО, а также 850 единиц техники. Учения продлятся до 2 декабря. В основной их части будет отрабатываться танковая переправа через близлежащее озеро Кемпно.

Также в первой половине декабря запланировано проведение военных учений «Молния» (Picne) в Эстонии с участием стран НАТО. Маневры будут проходить с 2 по 15 декабря, в основном на севере и северо-востоке республики. В учениях примут участие около двух тысяч военнослужащих из Великобритании, Латвии, США, Франции и самой Эстонии. Основной целью маневров станет отработка «механизмов переброски сил в зону конфликта».

14 ноября стало известно, что Швеция и НАТО провели учения Dynamic Merlin 24, во время которых отрабатывались методы поиска субмарин в Балтийском море. Учения организовали шведские ВМС совместно с 1-й постоянной военно-морской группой НАТО (SNMG1). В ходе мероприятий участвовали корветы, фрегаты, вспомогательные суда, вертолеты и самолеты из ряда стран, включая Бельгию, Францию, Нидерланды и Великобританию.

Ранее в РФ прошла тренировка стратегических сил ядерного сдерживания.

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