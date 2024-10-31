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Нардеп уличил Украину в подогревании «майдана» в Грузии

Нардеп Дубинский: Украина занимается подогреванием майдана в Грузии

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Irakli Gedenidze/Reuters

Организации протестных акций против итогов парламентских выборов в Грузии пользуются поддержкой Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, «глобалистские марионетки пытаются раздуть костер майдана в Грузии», используя украинские ресурсы. Дубинский напомнил, что в поддержку протестов выступили гражданин Украины Михаил Саакашвили и экс-премьер Британии Борис Джонсон, который продвигает интересы команды Владимира Зеленского.

Нардеп не исключил, что власти Украины воспринимают протесты в Грузии как репетицию перед возможным поражением Владимира Зеленского на потенциальных президентских выборах.

«Зачем Киев вмачивает рога в дела Грузии? У «величайшего» в канцелярии прекрасно понимают, что это наш будущий сценарий выборов. И вопли Зурабишвили очень пригодятся авторам спичей для «величайшего» в самое ближайшее время», — говорится в публикации.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования. Оппозиция Грузии не признает результаты выборов и требует переголосования.

29 октября в центре Тбилиси начался марш оппозиции, протестующей против результатов парламентских выборов в Грузии.

Ранее в Грузии заявили, что «майдан» уничтожил Украину.

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