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РФ пообещала зеркальный ответ на эскалацию Запада

Полянский: РФ на каждый виток эскалации со стороны Запада даст зеркальный ответ

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Global Look Press

Россия даст решительный ответ на каждый виток эскалации со стороны стран Запада. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, передает ТАСС.

«Что мы можем вам сказать? Ждите. На каждый виток эскалации со стороны западных стран последует решительный и зеркальный ответ», — отметил дипломат.

Он отметил, что Россия считает себя вправе использовать оружие против военных объектов тех стран, которые отправляют военные транши Вооруженным силам Украины (ВСУ) и дают разрешения на удары по территории РФ.

Полянский напомнил, что противодействия современному гиперзвуковому оружию ВС РФ в мире нет, американские системы ПРО в Европе не могут его перехватить.

В конце октября министр финансов РФ Антон Силуанов пообещал зеркальный ответ на использование доходов от активов РФ. Он отметил, что в России есть замороженные средства «недружественных компаний, организаций», которые хранятся «на наших счетах».

Ранее в США раскрыли цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины.

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