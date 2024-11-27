РФ пообещала зеркальный ответ на эскалацию Запада

Россия даст решительный ответ на каждый виток эскалации со стороны стран Запада. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, передает ТАСС.

«Что мы можем вам сказать? Ждите. На каждый виток эскалации со стороны западных стран последует решительный и зеркальный ответ», — отметил дипломат.

Он отметил, что Россия считает себя вправе использовать оружие против военных объектов тех стран, которые отправляют военные транши Вооруженным силам Украины (ВСУ) и дают разрешения на удары по территории РФ.

Полянский напомнил, что противодействия современному гиперзвуковому оружию ВС РФ в мире нет, американские системы ПРО в Европе не могут его перехватить.

В конце октября министр финансов РФ Антон Силуанов пообещал зеркальный ответ на использование доходов от активов РФ. Он отметил, что в России есть замороженные средства «недружественных компаний, организаций», которые хранятся «на наших счетах».

Ранее в США раскрыли цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины.