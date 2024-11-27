Медведев не исключил возможности ударов по военным базам НАТО

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, касаясь возможности ударов по военным базам НАТО, заявил, что этот сценарий нельзя исключать. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящий момент, если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего», — сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

Он напомнил, что государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в украинский конфликт. Медведев признался, что России «не хотелось такого сценария», об этом уже неоднократно заявлялось.

До этого первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Украине отметил, что Россия даст решительный ответ на каждый виток эскалации со стороны стран Запада. Он напомнил, что противодействия современному гиперзвуковому оружию ВС РФ в мире нет, американские системы ПРО в Европе не могут его перехватить. Дипломат отметил, что РФ считает себя вправе использовать оружие против военных объектов тех стран, которые отправляют военные транши Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее в США раскрыли цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины.