Маска исключили из инвестфорума за посты о протестах

Предпринимателя Илона Маска исключили из списка участников предстоящего британского правительственного инвестиционного форума за посты о протестах в Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

«Илон Маск был исключен из числа участников предстоящего инвестиционного форума правительства после «прискорбных» заявлений о том, что Великобритания скатывается к гражданской войне», — отмечает издание.

В конце июля во многих городах Великобритании начались беспорядки из-за нападения подростка с ножом на детей в Саутпорте. После этого Маск написал в соцсети X о «неизбежности гражданской войны» в Великобритании.

В британском парламенте также собирались вызвать предпринимателя для дачи показаний о деятельности соцсети X, в частности по вопросу модерации и борьбы с ненавистническим контентом.

Международный инвестиционный форум пройдет в Великобритании 14 октября.

Ранее Маск проиграл суд по иску сотрудника Twitter.