Маск призвал не ездить в Великобританию

Американский предприниматель Илон Маск посоветовал никому не ехать в Великобританию, где, по его словам, осужденных педофилов выпускают на свободу. Свой совет он опубликовал в принадлежащей ему социальной сети X.

«Я не думаю, что кому-либо стоит ехать в Великобританию, когда они освобождают осужденных педофилов, чтобы поместить в тюрьмы людей за посты в соцсетях», — написал Маск.

Илона Маска ранее исключили из списка участников предстоящего британского правительственного инвестиционного форума за посты о протестах в Великобритании. В конце июля во многих городах Великобритании начались беспорядки из-за нападения подростка с ножом на детей в Саутпорте. После этого Маск написал в соцсети X о «неизбежности гражданской войны» в Великобритании. В британском парламенте также собирались вызвать предпринимателя для дачи показаний о деятельности соцсети X, в частности по вопросу модерации и борьбы с ненавистническим контентом.

Международный инвестиционный форум пройдет в Великобритании 14 октября.

Ранее Маск проиграл суд по иску сотрудника Twitter.