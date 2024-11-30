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В МИД РФ предупредили о наличии у России средств «вразумить» Запад

Рябков: у РФ есть все военно-технические средства для вразумления Запада

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MFA Russia/Global Look Press

У России есть все военно-технические средства для вразумления Запада. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя удары американским оружием по территории РФ.

«У нас есть масштабные средства противодействия для вразумления наших противников, коль скоро они не понимают никаких других аргументов», — сказал замминистра.

Также Рябков говорил, что Россия допускает возможность возобновления ядерных испытаний на фоне усиления напряженности со стороны США.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. В обновленной доктрине, в частности, дополнен список военных угроз, при возникновении которых РФ может применить ядерное оружие. Например, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны. Это будет считаться совместным нападением на Россию.

Ранее Путин заявил, что одновременное использование нескольких ракет средней дальности «Орешник» по силе сопоставимо с ядерным ударом.

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