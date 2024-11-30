В Совфеде рассказали, какой урок всему миру преподала Украина

Украина результатами событий на Майдане в 2014 году преподала урок всему миру о последствиях беспорядков. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Украина со своим майданом преподала урок всему миру: майдан — путь к насилию, госперевороту и катастрофе», — подчеркнул он.

По словам Пушкова, власти Грузии это понимают, поэтому полны решимости не допустить в Тбилиси развитие украинского сценария.

До этого сообщалось, что более 100 человек задержаны за хулиганство и неподчинение полиции во время акции протеста оппозиции у парламента Грузии 29 ноября и в ночь на 30 ноября, в результате потасовок пострадали 10 сотрудников МВД.

Акции протеста начались 28 ноября, после того как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров с ЕС о вступлении страны до 2028 года. В митинге участвовала оппозиция и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее Путин заявил о мужестве властей Грузии.