Более сотни человек задержали в ходе протестов в Тбилиси

Более 100 человек задержаны за хулиганство и неподчинение полиции во время проведения акции протеста оппозиции 29 ноября и в ночь на 30 ноября у парламента Грузии, в результате потасовок пострадали 10 сотрудников МВД. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

Отмечается, что в медучреждении остается один полицейский с ожогами разных частей тела.

Кроме того, по данным МВД, около парламента отдельные лица повредили инфраструктуру, защитную баррикаду здания, подожгли разные предметы, повредили входные ворота и камеры видеонаблюдения. Задержаны 107 человек по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции.

Акции протеста начались 28 ноября, после того как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров с ЕС о вступлении страны до 2028 года. В митинге участвовала оппозиция и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о мужестве властей Грузии.