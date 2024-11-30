Политолог заявил об иллюзиях грузинской молодежи о ЕС

Грузинская молодежь решила, что ей можно проявлять активизм в виде экстремизма, и политики этим пользуются. Об этом заявил грузинский политолог Арчил Сихарулидзе, передает РИА Новости.

По его словам, протесты молодежи происходят под флагами Евросоюза. Он добавил, что люди готовы драться за него, но не понимают, какой он на самом деле.

«Получается, что у нас много флагов ЕС, но мало европейского наполнения. Слишком много иллюзий и сказок», — заявил политолог.

Сихарулидзе отметил, что в Тбилиси драки с полицией происходят не так, как их пытаются представить оппозиционные СМИ. По мнению эксперта, в них участвуют максимум 200 подготовленных человек, а не тысячи граждан. Он подчеркнул, что лидеры оппозиции при этом не присутствуют и приходят только после окончания протестов, чтобы рассказать о беспределе силовиков.

Акции протеста начались 28 ноября, после того как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров с ЕС о вступлении страны до 2028 года. В митинге участвовала оппозиция и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее стало известно, что более сотни человек задержали на протестах в Тбилиси.