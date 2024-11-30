В МИД сообщили, что Россия думает над возобновление испытание ядерного оружия

Россия рассматривает возможность возобновления испытаний ядерного оружия. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Вопрос этот стоит. И я, ничего не предвосхищая, просто скажу, что ситуация достаточно сложная. Она во всем комплексе ее составляющих и во всех аспектах постоянно рассматривается», — заявил Рябков.

Он добавил, что это могло бы стать ответом на эскалационный курс Соединенных Штатов в ходе вооруженного конфликта на Украине.

До этого президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего государственного визита в Казахстан и саммита ОДКБ заявил, что одновременное использование нескольких ракет средней дальности «Орешник» по силе сопоставимо с ядерным ударом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия заранее никого не уведомляла об испытаниях подобного оружия. При этом он сказал, что за 30 минут до пуска РФ все же отправила США уведомление в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали удар «Орешником» предупредительным «звоночком».