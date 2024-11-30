Вода покинула Кураховское водохранилище

Кураховское водохранилище значительно обмелело после подрыва дамбы Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Заметно, что после того, что ВСУ устроили с дамбой, вода ушла минимум на метров 10-15», — сообщили в ДНР.

На кадрах, снятых операторами разведывательными беспилотниками российской армии, видно, что уровень воды значительно упал.

До этого председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военнослужащие близки к перерезанию линии снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Курахово на западе Донецкой народной республики (ДНР).

Курахово — город в западной части ДНР, находится в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска). Взятие населенного пункта позволит российским войскам выйти на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.

Ранее силы РФ вошли в Великую Новоселку в ДНР.