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Появилось видео, как трех солдат ВСУ под Курахово убеждают сдаться

Народная милиция ДНР: сдавшихся бойцов ВСУ вывели с поля боя при помощи рации

На Кураховском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) во время наступления ВС РФ блокировали трех солдат 33-й бригады ВСУ. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

Согласно публикации, когда им сбросили листовки и применили звуковещательный дрон с обращением о том, что они окружены, украинские солдаты сложили оружие. После этого военные 20 дивизии 8 гвардейской армии с коптера сбросили им радиостанцию, которая вывела солдат ВСУ по безопасному маршруту к российским позициям.

К посту прикреплено видео, на котором трое мужчин в камуфляжной форме называют свои имена и подтверждают информацию Народной милиции.

20 ноября командир штурмового отряда с позывным «Борз» рассказал, что, когда солдатам ВСУ на Кураховском направлении некуда деваться, российские бойцы предлагают им сдаться, и в основном они так и делают. Так, 15 ноября украинские военные тоже сложили оружие после обращения звуковой роботизированной платформы.

Ранее украинский военный объяснил, почему сдался в плен ВС РФ.

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