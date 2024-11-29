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Рогов: РФ близка к перерезанию стратегически важного для ВСУ транспортного коридора

Рогов: российские войска близки к перерезанию линии снабжения ВСУ в Курахово

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие близки к перерезанию линии снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Курахово на западе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, российские войска смогли продвинуться на несколько километров севернее Ясной Поляны в сторону населенного пункта Константинополь, через которое проходит основная линия снабжения группировки украинской армии в Курахово.

«Наша армия близка к перерезанию стратегически важного для противника транспортного коридора. До взятия трассы под огневой контроль остались считанные километры», — отметил военный эксперт.

27 ноября Рогов сообщал, что ВС России «сжимают клещи» на северном и южном флангах близ Курахово в ДНР. Он подчеркивал, что в скором времени под контролем российских военных может оказаться главная трасса снабжения ВСУ, до нее осталось пройти пять километров.

Курахово — город в западной части ДНР, находится в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска). Взятие населенного пункта позволит российским войскам выйти на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.

Ранее силы РФ вошли в Великую Новоселку в ДНР.

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