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Ким Чен Ын передал Путину привет через Белоусова

В Пхеньяне лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром обороны Белоусовым

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Владимир Смирнов/РИА Новости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 29 ноября встретился с главой российского Минобороны Андреем Белоусовым, который приехал в КНДР с визитом. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, лидер страны тепло приветствовал в Пхеньяне главу оборонного ведомства РФ спустя пять месяцев после первого визита. Они провели доверительную и дружественную беседу.

«Ким Чен Ын выразил признательность за это и попросил Белоусова передать его теплый товарищеский привет уважаемому товарищу Владимиру Путину», — говорится в сообщении.

По словам лидера КНДР, он и дальше готов расширять и развивать отношения Пхеньяна и Москвы.

В июне президент Владимир Путин посетил Северную Корею, где подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Этот договор был ратифицирован Госдумой 24 октября и включает 23 статьи, касающиеся расширения сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, включая космические исследования и мирный атом.

Согласно соглашению, в случае нападения на Россию или Северную Корею третьей страной стороны обязуются оказать союзнику военную или другую необходимую помощь. С начала октября в СМИ активно обсуждается информация о том, что войска КНДР отправились в зону спецоперации.

Ранее Минобороны показало кадры прибытия министра Белоусова в Северную Корею.

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