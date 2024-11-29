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Трамп «вылез» из праздничной индейки и начал танцевать под победную песню

Трамп выложил ролик, где вылез из праздничной индейки под песню Y.M.C.A.

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realDonaldTrump/X (ранее Twitter)

Избранный президент США представил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) ролик, где он вылезает из индейки на День благодарения и танцует под песню Y.M.C.A. перед президентом США Джо Байденом.

Выложенный Трампом видеоролик оказался отредактированной версией одной из сцен фильма «Рождественские каникулы», где главный герой режет индейку на День благодарения в США.

В предложенной Трампом версии этой сцены лица героев были заменены на образы наиболее известных американских политиков. Речь идет, к примеру, о президенте США Джо Байдене, который в видеоролике надрезал индейку, будучи «главным героем». Через мгновение из нее «вылез» Дональд Трамп и начал танцевать под песню Y.M.C.A. группы Village People.

В октябре Трамп почти 40 минут танцевал на своем предвыборном мероприятии в городе Оукс в Пенсильвании.

Как отмечали американские СМИ, такая ситуация на предвыборном мероприятии Трампа произошла из-за того, что двум зрителям в помещении понадобилась медицинская помощь. Трамп попытался разрядить обстановку, в шутку спросив у толпы, «хочет ли кто-нибудь еще упасть в обморок».

Ранее Маск предложил Трампу танцы.

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