На митинге в Тбилиси пострадали более 30 силовиков

Более 30 сотрудников МВД Грузии пострадали во время разгона митинга у здания парламента в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«В результате незаконных и насильственных действий участников митинга пострадали 32 сотрудника МВД. У некоторых раненых серьезные травмы головы, глаз и тела. 13 из них потребовалось хирургическое вмешательство», — заявили в МВД.

В больнице остается один сотрудник правоохранительных органов.

По данным МВД, в ходе митинга некоторые протестующие несколько раз совершали провокационные действия, они «не подчинялись указаниям полицейских, оскорбляли их словесно и подвергали физическому воздействию».

Вечером 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии начались митинги после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении. Силовики для разгона демонстрантов использовали водометы и слезоточивый газ.

Ранее в Тбилиси рассказали о пострадавших на митинге.