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Кадыров опубликовал изображение Путина с подписью о мощи России

Кадыров опубликовал изображение Путина на троне с медалями и в эполетах

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал изображение президента России Владимира Путина на троне с медалями и в эполетах.

Изображение, предположительно, сгенерировано нейросетью. Глава российского государства на нем изображен сидящим на троне на фоне ущелья и языков пламени. На Путине одежда, представляющая смесь европейских и восточных традиций.

«Россия — мощь!» — написал Кадыров под рисунком.

Изображение опубликовано в формате видеофайла. На него наложена аудиодорожка с цитатой Путина.

28 ноября Путин заявил, что испытания системы «Орешник» направлены на улучшение этого оружия.

21 ноября Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин узнал о семье, которая хочет назвать ребенка в честь «Орешника».

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