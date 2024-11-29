В центре Тбилиси проходит новая акция протеста

В центре Тбилиси проходит акция солидарности пострадавшим на вчерашних протестах журналистам. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна».

На видео видно, как участники протеста подходят к полицейскому кордону и показывают полицейским фотографии журналистов.

«Sputnik Грузия» сообщает, что у парламента в Тбилиси также собрались протестующие против решения властей Грузии приостановить переговоры о вступлении в ЕС.

Отмечается, что проспект Руставели перекрыт, там мобилизована полиция.

Вечером 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии начались митинги после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении. В протесте оппозиции также участвовала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Силовики для разгона демонстрантов использовали водометы и слезоточивый газ. Более 30 сотрудников МВД пострадали во время разгона митинга у здания парламента в Тбилиси.

Ранее МВД Грузии заявило о планах протестующих блокировать стратегические объекты.