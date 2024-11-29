В случае нового майдана на Украине украинский президент Владимир Зеленский будет «жгуче завидовать судьбе» бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Он возмутился тому, что украинский МИД «осудил разгон протестов в Грузии».

«Остается ждать, что сделает украинская нелегитимная власть, когда народ снова выйдет на майдан. Вот тогда клоун будет жгуче завидовать судьбе Виктора Януковича», — написал он.

До этого Медведев заявлял, что одной из главных целей Зеленского является как можно дольше удержаться у власти и «набить карманы».

Также заместитель председателя Совбеза заявлял, что на боевых действиях, проходящих на территории Украины, зарабатывают Соединенные Штаты. Он подчеркнул, что при помощи создаваемых кризисов Штаты пытаются управлять миром.

Ранее Украине предрекли «другого клоуна» у власти вместо Зеленского.