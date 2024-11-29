Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Медведев рассказал, в каком случае Зеленский «будет завидовать судьбе Януковича»

Медведев: в случае нового майдана Зеленский будет завидовать судьбе Януковича

close
Павел Бедняков/РИА Новости

В случае нового майдана на Украине украинский президент Владимир Зеленский будет «жгуче завидовать судьбе» бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Он возмутился тому, что украинский МИД «осудил разгон протестов в Грузии».

«Остается ждать, что сделает украинская нелегитимная власть, когда народ снова выйдет на майдан. Вот тогда клоун будет жгуче завидовать судьбе Виктора Януковича», — написал он.

До этого Медведев заявлял, что одной из главных целей Зеленского является как можно дольше удержаться у власти и «набить карманы».

Также заместитель председателя Совбеза заявлял, что на боевых действиях, проходящих на территории Украины, зарабатывают Соединенные Штаты. Он подчеркнул, что при помощи создаваемых кризисов Штаты пытаются управлять миром.

Ранее Украине предрекли «другого клоуна» у власти вместо Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами