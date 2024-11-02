Медведев заявил, что США зарабатывают на украинском кризисе

США зарабатывают на боевых действиях, проходящих на территории Украины. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.

«Чем больше кризисов, которыми они управляют, тем ситуация для Америки лучше. Вот они создали кризис с этими санкциями, что происходит? Американцы зарабатывают деньги», — сказал он.

Медведев добавил, что при помощи создаваемых кризисов США пытаются управлять миром.

Он также отметил, что в своей политике США исходят из принципа исключительности собственных интересов, что является большой ошибкой.

Также в этом интервью Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция могла быть предотвращена, если бы западные страны во главе с США проявили гибкость в вопросах безопасности и заключили бы с Россией соответствующие соглашения.

Ранее Медведев раскрыл, когда Россия начала ссориться с США.