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На Украине раскрыли, как Зеленский на самом деле относится к Трампу

Украинская журналистка Панченко заявила, что Зеленский ненавидит Трампа

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Shannon Stapleton/Reuters

Президент Украины и его окружение ненавидят избранного президента США Дональда Трампа, поскольку он стремится положить конец конфликту. Об этом написала украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в соцсети Х.

Она утверждает, что Зеленский и его команда «на самом деле ненавидят Трампа». По ее словам, украинский лидер боится окончания боевых действий, поскольку после этого Запад может перестать оказывать республике помощь.

Если для Зеленского конфликт означает «деньги и славу», то для рядовых украинцев он несет «нищету и разруху», указала Панченко. Журналистка призвала не верить заявлениям о том, что граждане страны поддерживают Зеленского и хотят воевать.

26 ноября американская газета The Washington Post писала, что Украина придумывает способы убедить избранного президента США Дональда Трампа в том, что помощь Киеву выгодна Вашингтону. Отмечается, что на Украине также присутствует «осторожный оптимизм» по поводу того, что Трамп может действовать «быстрее и решительнее» президента Джо Байдена.

Ранее экс-сотрудник Пентагона заявил, что «русские вознесли Дамоклов меч над головой Зеленского».

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