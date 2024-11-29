В Европарламенте сожалеют о решении Грузии отложить переговоры о вступлении в ЕС

Депутаты Европарламента (ЕП) выразили сожаление о решении Грузии отложить до 2028 года переговоры о вступлении в ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление.

«Вместо того, чтобы использовать эту историческую возможность для продвижения в процессе присоединения к ЕС, Грузия допускает постоянный откат в демократии», — говорится в документе.

Депутаты ЕП также осудили «применение насилия против мирных демонстрантов».

Вечером 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии начались митинги после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении. В протесте оппозиции также участвовала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Силовики для разгона демонстрантов использовали водометы и слезоточивый газ. Более 30 сотрудников МВД пострадали во время разгона митинга у здания парламента в Тбилиси.

Ранее Европарламент принял резолюцию по Грузии.