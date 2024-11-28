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Европарламент принял резолюцию по Грузии

ЕП в резолюции призвал к повторным выборам в Грузии

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Global Look Press

Депутаты Европарламента большинством голосов приняли новую резолюцию, касающуюся ситуации в Грузии. В документе содержатся призывы не признавать результаты парламентских выборов в стране, провести повторное голосование и ввести санкции против грузинских политиков, передает РИА Новости.

Грузия выступает кандидатом на вступление в Европейский Союз. Резолюции Европарламента по вопросам внешней политики имеют рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения со стороны институтов или государств – членов ЕС. Документ поддержали 444 депутата, против выступили 72, 82 воздержались.

В резолюции сказано, что «Европарламент отвергает любые признания парламентских выборов и призывает провести повторное голосование в течение года в улучшенных условиях выборов, с пристальным международным наблюдением для обеспечения подлинной справедливости и прозрачности процесса».

26 ноября кандидат на пост министра иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявил, что республика на пути в Европейский союз готова к конструктивному диалогу с партнерами, но не будет слушать ультиматумы.

Ранее премьер Грузии назвал условие сближения с Евросоюзом.

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