Европарламент принял резолюцию по Грузии

Депутаты Европарламента большинством голосов приняли новую резолюцию, касающуюся ситуации в Грузии. В документе содержатся призывы не признавать результаты парламентских выборов в стране, провести повторное голосование и ввести санкции против грузинских политиков, передает РИА Новости.

Грузия выступает кандидатом на вступление в Европейский Союз. Резолюции Европарламента по вопросам внешней политики имеют рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения со стороны институтов или государств – членов ЕС. Документ поддержали 444 депутата, против выступили 72, 82 воздержались.

В резолюции сказано, что «Европарламент отвергает любые признания парламентских выборов и призывает провести повторное голосование в течение года в улучшенных условиях выборов, с пристальным международным наблюдением для обеспечения подлинной справедливости и прозрачности процесса».

26 ноября кандидат на пост министра иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявил, что республика на пути в Европейский союз готова к конструктивному диалогу с партнерами, но не будет слушать ультиматумы.

Ранее премьер Грузии назвал условие сближения с Евросоюзом.