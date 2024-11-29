Глава украинской разведки прокомментировал слухи о своем увольнении

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в разговоре с «Би-Би-Си» опроверг слухи о своем увольнении.

«Очередной вброс, уже далеко не первый. К сожалению, эти нарративы в определенный момент распространили в украинском информационном пространстве», — сказал Буданов.

По его мнению, подобные слухи распространяются с целью дестабилизации ситуации на Украине.

25 ноября украинское издание NV писало, что в Офисе президента. По данным источников, отставка может произойти уже в декабре. В публикации отмечалось, что снять главу украинской разведки с должности могут за его высказывания. Например, за комментарии о деятельности Киева в Африке (Киев поддержал повстанцев в Мали) и про оборонные закупки в других государствах.

До этого политолог Виктор Бобыренко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может отправить в отставку Буданова, так как видит в нем потенциального конкурента на выборах главы государства в будущем.

Ранее на Украине раскрыли последствия возможного увольнения Буданова.