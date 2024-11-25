СМИ сообщили, что главу ГУР Украины могут отправить в отставку в декабре

В Офисе президента Украины рассматривается вопрос об отстранении Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) с поста главы военной разведки. Об этом сообщает украинское издание NV со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что попытки уволить Буданова могут начаться в декабре. Этот процесс продвигают руководитель Офиса президента Андрей Ермак и заместитель главы Службы безопасности Украины Александр Поклад, утверждают источники.

Издание подчеркивает, что уволить главу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины могут за высказывания. Например, за комментарии Буданова о деятельности Киева в Африке (Киев поддержал повстанцев в Мали) и про оборонные закупки в других государствах.

14 ноября сообщалось, что главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского могут уволить.

По мнению бывшего заместителя командующего Силами специальных операций Сергея Кривоноса, депутата Верховной рады Марьяну Безуглую, которая выступает с критикой Сырского, используют, чтобы проверить соответствующие настроения в обществе.

Ранее экс-офицер ВСУ заявил, что Зеленский должен отправить Сырского в отставку.