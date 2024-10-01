Стало известно, почему Зеленский может уволить Буданова

Президент Украины Владимир Зеленский может отправить в отставку руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), так как видит в нем потенциального конкурента на выборах главы государства в будущем. Об этом в эфире украинского телеканала «Эспрессо» заявил политолог Виктор Бобыренко.

«Если Буданова снимут, то только за то, что он слишком публичный... и может составить конкуренцию Зеленскому на следующих выборах», — заявил Бобыренко.

Он отметил, что отставка Буданова ослабит Главное управление разведки, так как новому начальнику разведки потребуется время, чтобы войти в дела.

23 сентября украинское издание «Страна» со ссылкой на источники писало, что действующего руководителя ГУР могут сместить с занимаемого им поста из-за конфликта с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. В материале отмечалось, что лишиться своего поста также может глава минобороны Украины Рустем Умеров. По другой версии источников, Умеров может сохранить свое кресло, однако «чистки» пройдут среди его заместителей.

По данным украинских СМИ, ГУР вместо Буданова может возглавить его бывший заместитель Олег Иващенко, руководящий Службой внешней разведки.

Также стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров уволил сразу трех своих заместителей и госсекретаря ведомства.

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