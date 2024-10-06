На Украине раскрыли, к чему приведет увольнение главы ГУР Буданова

Полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Свитан считает, что возможное увольнение главы ГУР Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) может обернуться для Киева потерей Донбасса. Так он прокомментировал увольнение главой МО Рустемом Умеровым двух заместителей Буданова — Виктора Зайцева и Игоря Остапенко, а также информацию о потенциальных перестановках в военном руководстве Украины, пишет РИА Новости.

Свитан считает, что действующий министр обороны Украины опасается, что Буданов в будущем может занять его место. При таком развитии событий, полагает военный, под следствие попадет не глава ГУР, а сам Умеров, на которого возложат ответственность за провалы на фронте.

«Если же уберут Буданова, то возможно повторение истории с отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного, в результате чего Киев потерял контроль над фронтом и вот-вот лишится Донбасса. В этом случае нужно ставить вопрос перед властями, не засиделись ли они?», — указал он.

В свою очередь политолог Александр Дудчак в беседе с РИА Новости высказал мнение, что за потенциальной отставкой Кирилла Буданова стоит глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак. Дудчак считает, что он опасается самостоятельных фигур в силовом блоке и избавляется от них.

4 октября «Forbes-Украина» писал, что Офис президента Украины Владимира Зеленского обсуждает возможность увольнения главкома ВСУ Александра Сырского, руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова и главу МО Рустема Умерова.

Ранее в Госдуме предупредили Зеленского о назревающем бунте.