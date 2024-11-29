В России назвали алармизмом слова Байдена о «возмутительных» ударах по ВСУ

Заявление нынешнего президента США Джо Байдена о «возмутительных» ударах России по объектам на Украине свидетельствует о его желании обосновать поддержку Киева. Такое мнение в беседе с RT высказал научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Понятно, что это алармизм и обоснование для того, чтобы продолжить поддержку Украины. Причем вне зависимости, кто будет в Белом доме», — считает эксперт.

Он добавил, что слова Байдена служат как пропагандистской, так и тактической целям.

Как заявил американский лидер, ответные удары России по военным и энергетическим объектам Украины являются «возмутительными». В этой связи он пообещал Киеву дополнительные поставки вооружений в ближайшее время.

28 ноября Вооруженные силы России нанесли комбинированный массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и энергетической инфраструктуры, которая обеспечивает их функционирование.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе атаки использовались 90 ракет и 100 беспилотников «Герань-2». В результате удалось поразить 17 ключевых объектов ВПК Украины.

Ранее отставной военный США обвинил Байдена в склонении Украины к конфликту с РФ.