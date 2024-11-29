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Американский военный обвинил Байдена в склонении Украины к конфликту с РФ

Подполковник Дэвис: Байден подтолкнул Украину к конфликту с Россией

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Molly Riley/AP

Президент США Джо Байден принял неверное решение, подтолкнув Украину к конфликту с Россией. Об этом заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.

«Байден мог посмотреть на баланс сил двух сторон: у России самая многочисленная армия в Европе, у них полная ресурсов, огромная страна, индустриальная база и возможность производить необходимое вооружение. У Украины — нет», — сказал военный.

Дэвис добавил, что политика США, включающая угрозы и санкции в отношении других государств, стала причиной развития сотрудничества России с Китаем. Отставной подполковник подчеркнул, что Вашингтон хотел навредить Москве, однако своими действиями только укрепил ее положение.

Накануне Дэвис заявил, что администрация Байдена ведет себя как наркоторговцы. Таким образом военный прокомментировал планы Вашингтона предоставить Киеву новый пакет военной помощи до вступления в должность президента Дональда Трампа.

Ранее в США рассказали об «аморальной» причине поддержки Украины.

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