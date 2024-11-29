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Рогов предложил вьетнамский сценарий как основу для урегулирования на Украине

Рогов посоветовал спецпосланнику Трампа по Украине Келлогу вьетнамский сценарий

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога принять во внимание «вьетнамский сценарий» для урегулирования конфликта в Украине. Об этом Рогов заявил в беседе с РИА Новости.

Рогов отметил, что не стоит рассчитывать на действия Келлога в интересах России, так как он является серьезным военным специалистом, который принимал участие в военной кампании США во Вьетнаме, и, по всей вероятности, осознает, чем может закончиться для США авантюра с Украиной. Он подчеркнул, что Келлог, как опытный воин, понимает, что иногда лучше сделать шаг назад, чем продолжать лезть в дело, которое заведомо обречено на неудачу.

Рогов предложил Келлогу взять за основу вьетнамский сценарий, который, как он отметил, включает прекращение оказания помощи США Киеву и вывод американских военных представителей с территории Украины.

Накануне Дональд Трамп заявил, что выбрал Келлога для должности спецпосланника по Украине и России. Республиканец выразил надежду, что ему удастся достичь «мира посредством силы». Агентство Reuters сообщило, что Кит Келлог может сыграть центральную роль в попытках урегулировать украинский конфликт. Он известен как один из советников Трампа, разработавших мирный план по принуждению России и Украины к переговорам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский политолог допустил раздел Украины.

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