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Патрушев предупредил о рисках срывов морских грузоперевозок из-за политики Запада

Патрушев: Запад создает риски срыва значимых морских грузоперевозок России

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Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель Морской коллегии, помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что западные страны создают риски срыва значимых морских грузоперевозок и ограничения на военно-морскую деятельность, передает РИА Новости.

«Проводимая Западом политика создает для России риски, в числе которых срыв значимых морских грузоперевозок, введение ограничений на военно-морскую деятельность и установление иных запретов на осуществление морской деятельности», — сказал Патрушев на первом заседании Совета Морской коллегии по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.

По его мнению, в этих условиях необходимо «подготовить и обеспечить реализацию собственной позиции и инструментов комплексного управления морской деятельностью», которые направлены на обеспечение нацинтересов.

В сентябре Патрушев заявил, что Запад хочет изменить статус Балтийского моря и запретить движение российского флота.

26 ноября Bloomberg сообщал, что Европейский союз планирует ввести ограничения в отношении почти российских нефтяных танкеров. По данным агентства, Еврокомиссия предлагает запретить более чем 45 танкерам РФ заходить в порты Европы и заниматься рискованными перевозками.

Ранее Патрушев высказался об импортонезависимости в судостроении.

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