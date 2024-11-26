Евросоюз намерен ввести санкции против более 45 российских нефтяных танкеров

Европейский союз в рамках 15-го по счету пакета санкций против РФ намерен ввести ограничения в отношении почти полусотни российских нефтяных танкеров. Об этом, ссылаясь на документы, сообщает Bloomberg.

Европейская комиссия (ЕК) предлагает запретить более 45 российским танкерам заходить в порты Европы и заниматься рискованными перевозками. Кроме того, ЕК намерена внести в санкционный список свыше 50 физических лиц и приблизительно 40 организаций, заморозив их активы и введя запрет на поездки.

ЕС в рамках 15-го пакета рассчитывает ввести ограничения против российских военных производителей и ряда китайских фирм, которые якобы снабжают Россию некоторыми деталями для производства беспилотников. Санкции также могут ввести и в отношении российских компаний, специализирующихся на транспортировке нефти.

23 ноября сообщалось, что Евросоюз внимательно следит за последствиями санкций против Газпромбанка.

Ранее Британия ввела санкции против «Юнармии».