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Патрушев рассказал, что Запад хочет ограничений для России на Балтике

Патрушев: Запад пытается ограничить РФ судоходство в Балтийском море

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Председатель Морской коллегии помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Запад хочет изменить статус Балтийского моря и запретить движение там российского флота. Его слова приводит ТАСС.

«После вступления Финляндии и Швеции в НАТО явно прослеживаются устремления изменить статус Балтийского моря», — заявил он.

По его словам, страны Запада хотят пересмотреть действующие в регионе правовые режимы морских пространств и проливов, которые используются для международного судоходства.

«Вынашиваются планы по запрету движения российского флота в Балтийском море», — добавил Патрушев.

Он также отметил, что российские суда отключают от спутниковой сети связи, что создает риски для судоходства.

Также Патрушев в пятницу, 27 сентября, заявил, что Российская Федерация стремительно идет к максимальной импортонезависимости в судостроении. По его словам, Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде, который он посетил, — один из примеров такой работы.

Ранее Патрушев утвердил состав советов Морской коллегии.

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