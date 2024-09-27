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Патрушев высказался об импортонезависимости в судостроении

Патрушев: РФ стремится к максимальной импортонезависимости в судостроении

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Павел Бедняков/РИА Новости

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Российская Федерация стремительно идет к максимальной импортонезависимости в судостроении. Его слова приводит РИА Новости.

«России нужно добиваться максимальной импортонезависимости в судостроении, и мы к этому стремительно идем», — сказал он.

По его словам, Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде, который он посетил, — один из примеров такой работы.

Патрушев проверил, как идет модернизация завода и в каком состоянии находится в настоящее время производство.

23 сентября Патрушев в Санкт-Петербурге провел совещание с командованием Военно-Морского Флота страны, где обсудил результаты учений «Океан-2024». В стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) «Океан-2024» приняли участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов, а также более 90 тысяч военнослужащих. Маневры прошли в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

Ранее Патрушев утвердил состав советов Морской коллегии.

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