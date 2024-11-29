Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В Кремле призвали решать первопричины конфликта на Украине

Песков: для урегулирования на Украине нужно решать первопричины конфликта

close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для выхода на траекторию урегулирования ситуации на Украине нужно решать первопричины конфликта.

Представитель Кремля отметил, что в этом вопросе все гораздо глубже, чем направление миссии миротворцев.

«А еще это, собственно, те тезисы, которые изложил президент [России Владимир Путин], выступая в июне месяце перед руководящим составом министерства иностранных дел», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, допускает ли Россия размещения каких-либо миротворческих сил на Украине.

29 ноября в Службе внешней разведки России заявили, что в НАТО все больше склоняются к идее замораживания украинского конфликта для восстановления боеспособности ВСУ с целью возможного реванша, а также планируется развертывание на Украине «миротворческого контингента» численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это приведет к фактической оккупации страны.

По данным СВР, украинские территории Запад планирует распределить между отдельными европейскими странами. Так, украинское побережье Черного моря, предполагается, будет отдано в распоряжение Румынии, запад страны достанется Польше, центр и восток Украины перейдет к Германии, а север с регионом Киева получит Британия.

Ранее американский политолог допустил раздел Украины.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами