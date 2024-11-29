Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для выхода на траекторию урегулирования ситуации на Украине нужно решать первопричины конфликта.

Представитель Кремля отметил, что в этом вопросе все гораздо глубже, чем направление миссии миротворцев.

«А еще это, собственно, те тезисы, которые изложил президент [России Владимир Путин], выступая в июне месяце перед руководящим составом министерства иностранных дел», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, допускает ли Россия размещения каких-либо миротворческих сил на Украине.

29 ноября в Службе внешней разведки России заявили, что в НАТО все больше склоняются к идее замораживания украинского конфликта для восстановления боеспособности ВСУ с целью возможного реванша, а также планируется развертывание на Украине «миротворческого контингента» численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это приведет к фактической оккупации страны.

По данным СВР, украинские территории Запад планирует распределить между отдельными европейскими странами. Так, украинское побережье Черного моря, предполагается, будет отдано в распоряжение Румынии, запад страны достанется Польше, центр и восток Украины перейдет к Германии, а север с регионом Киева получит Британия.

Ранее американский политолог допустил раздел Украины.