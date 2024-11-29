Ответ на вопрос о том, нужен ли России вариант мирного урегулирования на Украине, на который рассчитывает Организация Североатлантического договора (НАТО), очевиден. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР).

Как отметили в спецслужбе, в НАТО все более склоняются к идее замораживания украинского конфликта для восстановления боеспособности ВСУ с целью возможного реванша, а также планируется развертывание в стране «миротворческого контингента» численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это приведет к фактической оккупации Украины. «Нужен ли России такой вариант мирного урегулирования — ответ однозначен», — отмечается в сообщении.

По данным СВР, украинские территории Запад планирует распределить между отдельными европейскими странами. Так, украинское побережье Черного моря, предполагается, будет отдано в распоряжение Румынии, запад страны достанется Польше, центр и восток Украины перейдет к Германии, а север с регионом Киева получит Британия.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что РФ превосходит все страны блока НАТО в совокупности в 10 раз по производству ракет.

Ранее в Британии раскрыли «лучший способ защитить Украину».