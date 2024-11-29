Премьер Венгрии прокомментировал гибель военных из США и Европы на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что факты гибели американских и европейских военных на Украине свидетельствуют об опасности эскалации.

«Мы в очень опасной ситуации, потому что сейчас на Украине могут погибать американцы или западные европейцы, имеющие статус военного, это уже происходило... и хорошо показывает опасность эскалации и распространения войны», — сказал Орбан.

21 ноября агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что число наемников, которые едут на Украину, чтобы вступить в ряды местной армии, существенно сократилось. Отмечалось, что уменьшение числа комбатантов из западных стран связано с тем, что условия службы представляются им слишком тяжелыми.

По данным Telegram-канала SHOT, только в Курской области с начала ноября Вооруженные силы Украины потеряли 210 иностранных наемников. Среди уничтоженных комбатантов есть граждане Польши, Эстонии, США, Германии и Великобритании. По данным журналистов, остальных иностранцев сейчас пытаются эвакуировать из котла.

Ранее в США допустили отправку европейских войск на Украину.