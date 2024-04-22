В США допустили отправку европейских войск на Украину

Военнослужащих из европейских стран могут послать на Украину для участия в боевых операциях. Об этом написал подполковник ВВС США Джахара Матисек в статье для журнала Foreign Affairs (FA).

По его словам, европейские лидеры должны серьезно рассмотреть вопрос о размещении войск на Украине. Среди целей солдат стран Евросоюза он назвал логистическую поддержку и обучение, защиту границ Украины, критической инфраструктуры и городов.

Матисек счел, что они смогут нести вахту по обеспечению безопасности черноморских портов. Американский подполковник обратил внимание, что это должны быть именно силы Европы из-за популярности мнения, что НАТО в конфликте является агрессором.

До этого в Часове Яре уничтожили укрепрайон ВСУ с иностранными наемниками. 17 апреля британский эксперт Александр Меркурис заявил, что для украинской армии сложилась критическая ситуация под населенным пунктом Часов Яр, в связи с этим Украина перебрасывает туда резервы с других направлений фронта.

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.