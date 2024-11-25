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В Guardian узнали о нервозности Китая из-за политики РФ

Guardian: в Китае забеспокоились из-за сближения России и КНДР

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Виталий Аньков/РИА Новости

Сближение России и Северной Кореи невыгодно Китаю, поскольку США могут укрепить свой альянс с Японией и Южной Кореей. Такое мнение высказал заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, передает The Guardian.

По его словам, Пекин пока не выступал с прямой критикой Москвы, однако усиливающаяся координация действий между РФ и КНДР «нервирует их».

Кэмпбелл считает, что укрепление российско-северокорейских отношений может сподвигнуть КНДР на усиление провокаций, что идет вразрез с интересами Китая. Эксперт отметил, что это также может стать поводом для усиления связей Соединенных Штатов с Южной Кореей и Японией, что может ограничить влияние Пекина в Восточной Азии.

19 ноября первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Вашингтон не смог убедить Китай помешать развитию отношений между Россией и КНДР. По его словам, развитие отношение между Москвой и Пхеньяном вызывает опасения.

17 ноября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином попросил его использовать влияние Пекина на Пхеньян.

Ранее в Госдепе оценили возможности побудить Северную Корею к диалогу с США.

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