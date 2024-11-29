Российский посол назвал последствия решения Норвегии нарастить помощь Украине

Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил в разговоре с РИА Новости, что решение скандинавской страны об увеличении помощи Украине способствует эскалации и затягиванию конфликта с РФ.

Дипломат отметил, что решение кабинета норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стёре не стало для России сюрпризом. По словам Корчунова, Осло не отклоняется от линии западных стран на углубление конфронтации с Россией.

«Однако увеличивать военную накачку киевского режима – это все равно что тушить огонь керосином», — сказал посол.

По мнению Корчунова, этот шаг Норвегии «лишь способствует эскалации и затягиванию украинского конфликта в ущерб безопасности в Европе». Кроме того, он отдаляет перспективу нормализации двусторонних отношений, отметил дипломат.

21 ноября Минобороны Норвегии сообщило, что королевство направит 500 млн норвежских крон (примерно $45,3 млн) на поддержку оборонной промышленности Украины.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам отметил, что эти средства будут использованы для ускорения производства оружия и военной техники на Украине.

Позднее норвежское издание VG сообщало, что королевство рассчитывает увеличить финансирование Украины до $2,6 млрд.

Ранее сообщалось, что Дания выделит Украине $1,4 млрд на финансирование военно-промышленного комплекса в 2025 году.